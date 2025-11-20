Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie Rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie
Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie Rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie jeudi 2 juillet 2026.
Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie
Rue de Bretagne Parking de l’Etang Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Randonnée fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Circuit surprise 9km
Départ depuis le plan d’eau à 20h
Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Rue de Bretagne Parking de l’Etang Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 83 49 31
English :
Cool walk in Saint-Mars-sur-la-Futaie
German :
Frische Wanderung in Saint-Mars-sur-la-Futaie
Italiano :
Passeggiata fresca a Saint-Mars-sur-la-Futaie
Espanol :
Paseo por Saint-Mars-sur-la-Futaie
L’événement Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme