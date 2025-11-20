Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie Rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie

Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie

Rue de Bretagne Parking de l’Etang Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Randonnée fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Saint-Mars-sur-la-Futaie.

Circuit surprise 9km

Départ depuis le plan d’eau à 20h

Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Rue de Bretagne Parking de l’Etang Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 83 49 31

English :

Cool walk in Saint-Mars-sur-la-Futaie

German :

Frische Wanderung in Saint-Mars-sur-la-Futaie

Italiano :

Passeggiata fresca a Saint-Mars-sur-la-Futaie

Espanol :

Paseo por Saint-Mars-sur-la-Futaie

L’événement Randonnée Fraîcheur à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme