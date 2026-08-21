Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin
samedi 26 septembre 2026 · Le Bec-Hellouin
Informations pratiques
Le Bec-Hellouin
Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant
Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Organisé par l’association Héritage Normand Brionnais
Parcours de 6km.
Rendez-vous à 08h00.
Départ à 09h00 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin
Arrivée vers 11h30/12h00 Maison de Loraine Brionne (retour assuré)
Verre de l’amitié offert !
Pique-nique (à emporter par chaque participant)
Défilé de mode médiévale l’après-midi.
Randonnée encadrée par Michel Letellier, Président du Club Berthouville Randonnées .
Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 25 73 60 41
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English : Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant
L’événement Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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