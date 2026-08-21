Informations pratiques

Le Bec-Hellouin

Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant

Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Organisé par l’association Héritage Normand Brionnais

Parcours de 6km.

Rendez-vous à 08h00.

Départ à 09h00 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin

Arrivée vers 11h30/12h00 Maison de Loraine Brionne (retour assuré)

Verre de l’amitié offert !

Pique-nique (à emporter par chaque participant)

Défilé de mode médiévale l’après-midi.

Randonnée encadrée par Michel Letellier, Président du Club Berthouville Randonnées .

Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 25 73 60 41

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English : Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant

L’événement Randonnée du Millénium de Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay