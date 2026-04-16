Randonnée du muguet Choisy-au-Bac
Randonnée du muguet Choisy-au-Bac vendredi 1 mai 2026.
Choisy-au-Bac
Randonnée du muguet
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée pédestre et marche nordique (6, 12 et 17km).
Évènement organisé par l’AS Cosacienne.
Inscription sur Adeorun.
Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée pédestre et marche nordique (6, 12 et 17km).
Évènement organisé par l’AS Cosacienne.
Inscription sur Adeorun. .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France
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English :
Discover the forest of Laigue, the banks of the Oise and the paths of the Great War, through a variety of hiking and Nordic walking trails (6, 12 and 17km).
Event organized by AS Cosacienne.
Registration on Adeorun.
L’événement Randonnée du muguet Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-04-16 par Compiègne Pierrefonds Tourisme