Choisy-au-Bac

Randonnée du muguet

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée pédestre et marche nordique (6, 12 et 17km).

Évènement organisé par l’AS Cosacienne.

Inscription sur Adeorun.

Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée pédestre et marche nordique (6, 12 et 17km).

Évènement organisé par l’AS Cosacienne.

Inscription sur Adeorun. .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France

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English :

Discover the forest of Laigue, the banks of the Oise and the paths of the Great War, through a variety of hiking and Nordic walking trails (6, 12 and 17km).

Event organized by AS Cosacienne.

Registration on Adeorun.

L’événement Randonnée du muguet Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-04-16 par Compiègne Pierrefonds Tourisme