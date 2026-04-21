Randonnée du Muguet Place de l’église Montambert
Randonnée du Muguet Place de l’église Montambert dimanche 10 mai 2026.
Montambert
Randonnée du Muguet
Place de l’église Le bourg Montambert Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des Fêtes de Montambert vous présente sa Randonnée du Muguet Départ à 9h place de l’Eglise, retour vers 12h. Collation à mi-parcours. Accessible à tous. Déjeuner possible pour les non-marcheurs. Tarif marche avec le déjeuner 17€ et 10€ pour les enfants de de 12 ans. Marche sans le déjeuner 4€. Réservations avant le 4 mai au 03 86 50 36 27. .
Place de l’église Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27
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English : Randonnée du Muguet
L’événement Randonnée du Muguet Montambert a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan