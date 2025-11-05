Randonnée du Sou des Ecoles Bussières

Randonnée du Sou des Ecoles

Salle des Fêtes Raymond Juillard Bussières Saône-et-Loire

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 14:30:00

2026-05-14

Venez découvrir (ou re découvrir) les superbes paysages du Val Lamartinien. 4 parcours proposés de 5-10-15-20 km. Tout au long du chemin, profitez de ravitaillements gourmands, généreux, composés essentiellement de produits bio et locaux.

Café offert au départ. Buvette et snack à l’arrivée.

Venez soutenir le Sou des Ecoles dans une ambiance familiale, festive et gourmande ! .

Salle des Fêtes Raymond Juillard Bussières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 57 24 90 sde.bussieresmillysologny@gmail.com

