Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026 Pont de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026 Pont de Saint-Maurice Clohars-Carnoët vendredi 24 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026
Pont de Saint-Maurice Parking (rive droite) Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Laïta… un nom slave pour une ria 100% bretonne, celle-là même qui marque la frontière entre le Finistère et le Morbihan.
Laissez-vous charmer par l beauté et la tranquillité de la nature, restée intacte. Elle forme un écrin pour de nombreuses espèces que vous aurez peut-être la chance d’observer ragondins, loutres, oiseaux, amphibiens, poissons… La Laita, rivière maritime, est influencée par le mouvement des marées, et laisse apparaitre de nombreux bancs de sable, le paysage est ainsi sans cesse en mouvement.
Le long du chemin différents points de vue s’offriront à vous, le moulin à marée de Beg-Nenez et sa retenue d’eau vous enchanteront.
Départ 14h depuis le parking du pont Saint-Maurice (rive droite côté Clohars-Carnoët.
Traversée de la Laïta vers 15h45 16h15 (fonction disponibilité bateau) et retour vers 17h30.
Prévoir 2€ pour la traversée en bac
Réservation obligatoire. .
Pont de Saint-Maurice Parking (rive droite) Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026
L’événement Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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