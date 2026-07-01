Randonnée en trottinette électrique Ordiarp
samedi 25 juillet 2026 · Ordiarp
Informations pratiques
Ordiarp
Randonnée en trottinette électrique
Ferme Landran Ordiarp Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Partez pour une escapade en trottinette électrique guidée par Julie, à la découverte des hauteurs de la Soule.
Il est recommandé de porter des vêtements longs, des chaussures fermées, de se munir d’un sac à dos avec de l’eau et d’une veste en cas de météo changeante. Le casque et les gants sont fournis. Il faut savoir faire du vélo. Accessible à partir de 14 ans. Au retour possibilité de visiter la ferme Landran et de déguster un bon repas fermier. Sur Inscription. .
Ferme Landran Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Randonnée en trottinette électrique
L’événement Randonnée en trottinette électrique Ordiarp a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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