Informations pratiques

Ordiarp

Randonnée en trottinette électrique

Ferme Landran Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Partez pour une escapade en trottinette électrique guidée par Julie, à la découverte des hauteurs de la Soule.

Il est recommandé de porter des vêtements longs, des chaussures fermées, de se munir d’un sac à dos avec de l’eau et d’une veste en cas de météo changeante. Le casque et les gants sont fournis. Il faut savoir faire du vélo. Accessible à partir de 14 ans. Au retour possibilité de visiter la ferme Landran et de déguster un bon repas fermier. Sur Inscription. .

Ferme Landran Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Randonnée en trottinette électrique

L’événement Randonnée en trottinette électrique Ordiarp a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque