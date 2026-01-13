Visite de la ferme Landran et repas fermier Quartier Larréguy Mauléon-Licharre
Visite de la ferme Landran et repas fermier Quartier Larréguy Mauléon-Licharre samedi 1 août 2026.
Mauléon-Licharre
Visite de la ferme Landran et repas fermier
Quartier Larréguy Ferme Landran Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Bruno et Nathalie vous proposent de venir découvrir la ferme à Ordiarp.
Ils vous expliqueront leur quotidien durant la visite. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Minimum 2 personnes, maximum 40. Sur réservation. .
Quartier Larréguy Ferme Landran Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la ferme Landran et repas fermier
L’événement Visite de la ferme Landran et repas fermier Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier écriture Libraire Tandem Mauléon-Licharre 19 mai 2026
- Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre 20 mai 2026
- Rencontre et débat sur l’exil et les parcours migratoires Libraire Tandem Mauléon-Licharre 20 mai 2026
- Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre 21 mai 2026
- Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre 22 mai 2026