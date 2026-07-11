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Randonnée en trottinette électrique Ordiarp

samedi 1 août 2026 · Ordiarp

Randonnée en trottinette électrique Ordiarp

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Ferme Landran
Ville
64130 Ordiarp
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
60 60 Tarif de base plein tarif

Ordiarp

Randonnée en trottinette électrique

Ferme Landran Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Partez pour une escapade en trottinette électrique guidée par Julie, à la découverte des hauteurs de la Soule.
Il est recommandé de porter des vêtements longs, des chaussures fermées, de se munir d’un sac à dos avec de l’eau et d’une veste en cas de météo changeante. Le casque et les gants sont fournis. Il faut savoir faire du vélo. Accessible à partir de 14 ans. Au retour possibilité de visiter la ferme Landran et de déguster un bon repas fermier. Sur Inscription.   .

Ferme Landran Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Randonnée en trottinette électrique

L’événement Randonnée en trottinette électrique Ordiarp a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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