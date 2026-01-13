Visite de la ferme Landran et repas fermier Quartier Larréguy Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Visite de la ferme Landran et repas fermier

Quartier Larréguy Ferme Landran Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Bruno et Nathalie vous proposent de venir visiter la ferme à Ordiarp.

Ils vous expliqueront leur quotidien. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Minimum 2 personnes, maximum 40. Sur inscription. .

Quartier Larréguy Ferme Landran Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Visite de la ferme Landran et repas fermier

L’événement Visite de la ferme Landran et repas fermier Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque