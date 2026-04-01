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Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Salle du four à chaux Trévol

Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Salle du four à chaux Trévol dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle du four à chaux

Adresse : Rue du four à chaux

Ville : 03460 Trévol

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Trévol

Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées

Salle du four à chaux Rue du four à chaux Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Randonnée VTT et pédestre organisée par l’association cycliste trevoloise.
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Salle du four à chaux Rue du four à chaux Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 25 01 07 

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English :

Mountain biking and walking organized by the Trevoloise cycling association.

L’événement Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Trévol a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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