Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Salle du four à chaux Trévol
Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Salle du four à chaux Trévol dimanche 26 avril 2026.
Trévol
Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées
Salle du four à chaux Rue du four à chaux Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée VTT et pédestre organisée par l’association cycliste trevoloise.
.
Salle du four à chaux Rue du four à chaux Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 25 01 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mountain biking and walking organized by the Trevoloise cycling association.
L’événement Randonnée et concentration cyclotouriste des 3 vallées Trévol a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Trévol (Allier)
- PR 39 Circuit de Bel-Air Trévol Allier 1 mai 2026
- PR 40 Le Vignot Trévol Allier 1 mai 2026
- Circuit « Châteaux et belles demeures en forêt de Munet » Trévol Allier 1 mai 2026
- Forêts et châteaux au nord de la Sologne bourbonnaise Trévol Allier 1 mai 2026
- Circuit « La forêt de Munet » Trévol Allier 1 mai 2026