Randonnée et Yoga en pleine nature Niederbronn-les-Bains
Randonnée et Yoga en pleine nature Niederbronn-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Niederbronn-les-Bains
Randonnée et Yoga en pleine nature
Avenue de la Gare Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-13 2026-05-23
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet. .
Avenue de la Gare Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr
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English :
After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats provided.
L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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