Niederbronn-les-Bains

Atelier Sophrologie et respiration

5 route de Bitche Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Comprendre les mécanismes de la douleur chronique, apprendre des techniques respiratoires adaptées, relâcher les tensions physiques, défocaliser et apaiser le mental, explorer une visualisation guidée, repartir avec des pratiques faciles à refaire chez soi.

Atelier Naturellement Bien Apaiser les tensions et les douleurs chroniques.

Un atelier doux et accessible pour mieux comprendre la douleur chronique et découvrir des outils simples pour l’apaiser au quotidien.

Au programme comprendre les mécanismes de la douleur chronique, apprendre des techniques respiratoires adaptées, relâcher les tensions physiques, défocaliser et apaiser le mental, explorer une visualisation guidée, repartir avec des pratiques faciles à refaire chez soi.

Une méthode inspirée des soins de support hospitaliers, alliant respiration, relaxation douce et visualisation positive. .

5 route de Bitche Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 97 97 96 sophro.respire.naturel@gmail.com

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English :

Understand the mechanisms of chronic pain, learn appropriate breathing techniques, release physical tension, defocus and soothe the mind, explore guided visualization, leave with practices that are easy to repeat at home.

L’événement Atelier Sophrologie et respiration Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte