Visite libre d’un musée archéologique, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains

Visite libre d’un musée archéologique Samedi 23 mai, 19h00 Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez gratuitement les collections préhistoriques, gallo-romaines et médiévales du musée, ainsi que la nouvelle exposition temporaire « Des milieux et des humains ». Conçue et produite par l’INRAP, elle présente les liens complexes entre l’être humain et son environnement à travers 12 panneaux. Champion de l’adaptation, Homo sapiens a traversé glaciations, réchauffements et bouleversements majeurs. Mais chaque adaptation a eu ses conséquences, parfois inattendues…

Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord 44 Avenue Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains, France Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est 33388803637 https://www.niederbronn-les-bains.fr/culture-et-loisirs/maison-de-l-archeologie.html [{« link »: « https://www.niederbronn-les-bains.fr/culture-loisirs/culture/musee-de-larcheologie/ »}] Panorama complet des recherches archéologiques dans le nord de l’Alsace, de la Préhistoire à l’archéologie industrielle. Jadis renommé pour ses collections gallo-romaines qui proviennent de la cité thermale, le musée devient un haut lieu de l’archéologie médiévale grâce au travail des bénévoles qui, depuis plus de dix ans, relèvent le Schoeneck, un des nombreux châteaux-forts des Vosges du Nord, de ses ruines. Une belle collection de poêles rappelle l’aventure industrielle des Dietrich, maîtres de forges.

Nuit européenne des musées

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