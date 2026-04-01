Randonnée familiale DITEP Lafayette Fontannes

Fontannes

Randonnée familiale

DITEP Lafayette 15 Rue Lous Coudeyre Fontannes Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 09:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Randonnée familiale avec deux parcours de 6 km et 10 km, organisée par l’association des parents du DITEP Lafayette. Départ entre 8h et 9h, avec ravitaillement en milieu de parcours.

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DITEP Lafayette 15 Rue Lous Coudeyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 03

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English :

Family walk with two routes of 6 km and 10 km, organized by the DITEP Lafayette parents’ association. Departure between 8 and 9 a.m., with refreshments in the middle of the route.

L’événement Randonnée familiale Fontannes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne