Randonnée familiale DITEP Lafayette Fontannes
Randonnée familiale DITEP Lafayette Fontannes samedi 25 avril 2026.
Fontannes
Randonnée familiale
DITEP Lafayette 15 Rue Lous Coudeyre Fontannes Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25 09:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Randonnée familiale avec deux parcours de 6 km et 10 km, organisée par l’association des parents du DITEP Lafayette. Départ entre 8h et 9h, avec ravitaillement en milieu de parcours.
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DITEP Lafayette 15 Rue Lous Coudeyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 03
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English :
Family walk with two routes of 6 km and 10 km, organized by the DITEP Lafayette parents’ association. Departure between 8 and 9 a.m., with refreshments in the middle of the route.
L’événement Randonnée familiale Fontannes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne