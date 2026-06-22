Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan Parking Beg an Tour Clohars-Carnoët
Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan Parking Beg an Tour Clohars-Carnoët jeudi 30 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan
Parking Beg an Tour Beg an Tour Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Rdv 14h, parking de Beg an Tour à Doëlan, rive droite
Par le GR 34, randonnée de 12km
Randonnée ouverte à tous, gratuites & animées par les bénévoles des clubs affiliés FFRANDONNÉE.
Chien d’assistance uniquement, prévoir eau et chaussures de randonnées. .
Parking Beg an Tour Beg an Tour Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 89 68 94
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English :
L’événement Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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