Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan Parking Beg an Tour Clohars-Carnoët jeudi 30 juillet 2026.

Clohars-Carnoët

Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan

Parking Beg an Tour Beg an Tour Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Rdv 14h, parking de Beg an Tour à Doëlan, rive droite

Par le GR 34, randonnée de 12km

Randonnée ouverte à tous, gratuites & animées par les bénévoles des clubs affiliés FFRANDONNÉE.

Chien d’assistance uniquement, prévoir eau et chaussures de randonnées. .

Parking Beg an Tour Beg an Tour Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 89 68 94

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English :

L’événement Randonnée FFRP La côte sauvage de Moëlan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS