[Randonnée] Fresnoy-la-Rivière, au fil des chemins Fresnoy-la-Rivière

Informations pratiques

Fresnoy-la-Rivière

[Randonnée] Fresnoy-la-Rivière, au fil des chemins

Accès par D335 (rue du Chêne) Fresnoy-la-Rivière Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une randonnée au cœur du patrimoine de Fresnoy-la-Rivière !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association ALTONA vous invite à chausser vos chaussures de marche et à partir à la découverte de Fresnoy-la-Rivière et de ses trésors cachés.

‍♀️ Dimanche 20 septembre 2026, venez profiter d’une randonnée pédestre d’environ 8 km, accessible aux amoureux de nature, de patrimoine et de belles découvertes.

Au fil du parcours, vous découvrirez autrement le village et ses environs patrimoine bâti, paysages, patrimoine naturel et sites remarquables seront au rendez-vous. Une belle occasion de prendre le temps d’observer, d’apprendre et de partager un moment convivial en pleine nature.

Départ 9h30

Place Marie Thiébaut Fresnoy-la-Rivière

Parcours environ 8 km

Dimanche 20 septembre 2026

Que vous soyez randonneur aguerri ou simplement curieux de votre territoire, venez marcher, découvrir et vous émerveiller !

Rejoignez-nous pour une matinée placée sous le signe de la nature, du patrimoine et de la convivialité.

Renseignements asso.altona@hotmail.com

ALTONA À la découverte du patrimoine bâti et naturel de Fresnoy-la-Rivière et de ses hameaux.

Une randonnée au cœur du patrimoine de Fresnoy-la-Rivière !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association ALTONA vous invite à chausser vos chaussures de marche et à partir à la découverte de Fresnoy-la-Rivière et de ses trésors cachés.

‍♀️ Dimanche 20 septembre 2026, venez profiter d’une randonnée pédestre d’environ 8 km, accessible aux amoureux de nature, de patrimoine et de belles découvertes.

Au fil du parcours, vous découvrirez autrement le village et ses environs patrimoine bâti, paysages, patrimoine naturel et sites remarquables seront au rendez-vous. Une belle occasion de prendre le temps d’observer, d’apprendre et de partager un moment convivial en pleine nature.

Départ 9h30

Place Marie Thiébaut Fresnoy-la-Rivière

Parcours environ 8 km

Dimanche 20 septembre 2026

Que vous soyez randonneur aguerri ou simplement curieux de votre territoire, venez marcher, découvrir et vous émerveiller !

Rejoignez-nous pour une matinée placée sous le signe de la nature, du patrimoine et de la convivialité.

Renseignements asso.altona@hotmail.com

ALTONA À la découverte du patrimoine bâti et naturel de Fresnoy-la-Rivière et de ses hameaux. .

Accès par D335 (rue du Chêne) Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France asso.altona@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? A hike through the heart of Fresnoy-la-Rivière’s heritage!

%C0 To celebrate European Heritage Days, the ALTONA association invites you to lace up your hiking boots and set out to discover Fresnoy-la-Rivière and its hidden treasures.

???? On Sunday, September 20, 2026, come enjoy an approximately 8-km hike, perfect for lovers of nature, heritage, and wonderful discoveries.

Along the way, you’ll discover the village and its surroundings in a whole new light: architectural heritage, landscapes, natural heritage, and remarkable sites await you. It’s a wonderful opportunity to take the time to observe, learn, and share a friendly moment surrounded by nature.

? Start: 9:30 a.m.

? Place Marie Thiébaut, Fresnoy-la-Rivière

? Route: approximately 8 km

? Sunday, September 20, 2026

Whether you’re a seasoned hiker or simply curious about your local area, come walk, explore, and be amazed!

? Join us for a morning dedicated to nature, heritage, and camaraderie.

? Information: asso.altona@hotmail.com

ALTONA ? %C0 Discover the built and natural heritage of Fresnoy-la-Rivière and its hamlets.

L’événement [Randonnée] Fresnoy-la-Rivière, au fil des chemins Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Pays de Valois