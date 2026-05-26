Barlieu

Randonnée gastronomique

Barlieu Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez nombreux profiter des 10 km de randonnée pour découvrir aux différents arrêts une spécialité culinaire.

Cette randonnée gastronomique de 10 km sera jalonnée de stands où vous pourrez partager apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et boissons.

Rendez vous à 18h30 à Badineau pour un départ à 19h00.

Réservation avant le 7 juin par téléphone, mail ou à l’épicerie de Barlieu. Un acompte de 5 € ,non remboursable, est à verser lors de l’inscription. 16 .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14 badineauloisirs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the 10 km hike and discover a culinary speciality at each stop.

L’événement Randonnée gastronomique Barlieu a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois