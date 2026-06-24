Randonnée géologique Place du Château Fumel

Fumel

Randonnée géologique

Place du Château Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

A pied et en voiture (co-voiturage).

A la découverte de la Vallée Industrielle de la Lémance ou 150 millions d’histoire de la Terre.

Animée par Fabienne GAUBERT. .

Place du Château Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com

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English : Randonnée géologique

L’événement Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne