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Randonnée géologique Place du Château Fumel

Randonnée géologique Place du Château Fumel dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Place du Château
Adresse
Château de Fumel
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit

Fumel

Randonnée géologique

Place du Château Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05

A pied et en voiture (co-voiturage).
A la découverte de la Vallée Industrielle de la Lémance ou 150 millions d’histoire de la Terre.
Animée par Fabienne GAUBERT.   .

Place du Château Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90  assophp47@gmail.com

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English : Randonnée géologique

L’événement Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne

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