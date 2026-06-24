Randonnée géologique Place du Château Fumel
Randonnée géologique Place du Château Fumel dimanche 5 juillet 2026.
Fumel
Randonnée géologique
Place du Château Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
A pied et en voiture (co-voiturage).
A la découverte de la Vallée Industrielle de la Lémance ou 150 millions d’histoire de la Terre.
Animée par Fabienne GAUBERT. .
Place du Château Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com
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English : Randonnée géologique
L’événement Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne
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