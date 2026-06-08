Fête de Fumel Fumel
Fête de Fumel Fumel samedi 11 juillet 2026.
Fumel
Fête de Fumel
Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11
11 juillet soirée mousse et repas grillade.
12 juillet soirée avec le groupe Les Frangins (variétés françaises et musette), restauration assurée par le comité des fêtes.
13 juillet soirée avec un groupe de flamenco suivi du groupe Malaga (variétés année 80), repas paëlla.
14 juillet 11h défilé des pompiers et véhicules anciens; 12h apéritif à la population sur le site de la fête, repas le midi.
L’après-midi course de caisses à savon dans les rues de Fumel, le soir repas du comité des fêtes et soirée animée par le groupe Manhattan , feu d’artifice tiré à 23h. .
Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29
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English : Fête de Fumel
L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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