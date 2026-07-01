Informations pratiques

Fumel

Fête de Fumel

Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

9h marche des familles 6km.

14h-20h mur d’escalade à partir de 6 ans.

19h restauration, grillades, paninis, frites, sandwichs

21h concert Les frangins orchestre variétés, musette, gratuit. .

Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29

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English : Fête de Fumel

L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne