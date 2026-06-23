Sardinade salle association franco-portugaise Fumel
dimanche 12 juillet 2026 · salle association franco-portugaise · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Sardinade
salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 20:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Sardinade-Repas du midi
Nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’une sardinade.
Apéritif, entrée, sardines, fromage et dessert.
Réservation obligatoire par téléphone uniquement.
Nous vous attendons nombreux! .
salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com
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English : Sardinade
L’événement Sardinade Fumel a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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