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AGENDA · Fumel

Sardinade salle association franco-portugaise Fumel

dimanche 12 juillet 2026 · salle association franco-portugaise · Fumel

Sardinade salle association franco-portugaise Fumel

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
salle association franco-portugaise
Adresse
16 Rue Métairie Basse
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
18 18 23 Tarif de base plein tarif

Fumel

Sardinade

salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Sardinade-Repas du midi
Nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’une sardinade.
Apéritif, entrée, sardines, fromage et dessert.
Réservation obligatoire par téléphone uniquement.
Nous vous attendons nombreux!   .

salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39  Afpf47@gmail.com

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Fumel a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Lot et Garonne

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