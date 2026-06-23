Sardinade salle association franco-portugaise Fumel

Informations pratiques

Fumel

Sardinade

salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Sardinade-Repas du midi

Nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’une sardinade.

Apéritif, entrée, sardines, fromage et dessert.

Réservation obligatoire par téléphone uniquement.

Nous vous attendons nombreux! .

salle association franco-portugaise 16 Rue Métairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Fumel a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Lot et Garonne