Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Fumel, Centrale hydroélectrique de Fumel, Fumel

Informations pratiques

Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Fumel 19 et 20 septembre Centrale hydroélectrique de Fumel Lot-et-Garonne

Sur réservation. Limité à 20 personnes. Tarif : 4.80€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Construite pendant la Seconde Guerre mondiale par Pont-à-Mousson pour alimenter l’usine métallurgique en électricité, la centrale hydraulique de Fumel est un remarquable exemple d’installation « au fil de l’eau ».

Après près de 80 ans de service, elle fonctionne encore aujourd’hui.

Lors de cette visite exceptionnelle, vous accéderez à l’intérieur du site et profiterez d’un point de vue panoramique sur ses deux impressionnantes turbines Kaplan, de véritables pièces de collection toujours en activité.

Centrale hydroélectrique de Fumel 3 Av. de l’Usine, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553711370 https://www.tourisme-fumel.com/fr/reservation https://www.facebook.com/tourisme.fumel [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme.valleedulotetgaronne.com/billetterie/ »}] La centrale hydraulique de Fumel, après quelques 80 ans de service, est toujours active. Du type « au fil de l’eau », elle fut construite par Pont-à-Mousson, alors propriétaire de l’usine métallurgique de Fumel qui avait un besoin accru d’énergie pour la reconstruction de la France. La visite est possible uniquement sur réservation et doit obligatoirement se faire en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme.

Construite pendant la Seconde Guerre mondiale par Pont-à-Mousson pour alimenter l’usine métallurgique en électricité, la centrale hydraulique de Fumel est un remarquable exemple d’installation « au à…

©Maxime Michels