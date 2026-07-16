Visite guidée du musée des Compagnons, Union Compagnonnique des Devoirs Unis, Fumel

Informations pratiques

Visite guidée du musée des Compagnons Dimanche 20 septembre, 08h00, 14h00 Union Compagnonnique des Devoirs Unis Lot-et-Garonne

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du musée des Compagnons

Découvrez l’histoire du compagnonnage, son organisation et ses traditions à travers une visite guidée du musée et la présentation de chefs-d’œuvre anciens et contemporains.

Des démonstrations permettront également d’explorer plusieurs métiers et savoir-faire, notamment la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, la menuiserie, la charpente, la dinanderie, la forge et la bijouterie.

Une découverte ouverte à tous les publics.

Union Compagnonnique des Devoirs Unis 10 rue Waldeck Rousseau, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 85 91 07 51 http://lecompagnonnage.com https://www.facebook.com/UCFumel La maison des compagnons du tour de France des Devoirs Unis, présente l’histoire du compagnonnage et les « chefs-d’œuvre » réalisés par les aspirants compagnons. Société créée en 1889, l’Union Compagnonnique du Tour de France est une association qui rassemble des hommes de différents métiers autour d’un même idéal : apprendre, progresser et transmettre ses connaissances tout en s’affirmant en tant qu’homme.

Elle a pour mission l’accomplissement de l’homme dans et par son métier. Depuis toujours, être compagnon est symbole de qualités professionnelles et de rectitude morale. Tous les compagnons de l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis, en France, Suisse, Belgique et partout dans le monde, perpétuent cette volonté et la transmettent aux jeunes qui veulent suivre la voie pour devenir aspirants puis compagnons.

En 2010,« le Compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier » a été reconnu et inscrit au titre du patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. Parking sur la rue.

Visite guidée du musée, démonstrations de savoir-faire de plusieurs métiers

©UC Fumel