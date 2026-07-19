Informations pratiques

Fumel

Terrasse en blanc

Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Terrasse en blanc

Profitez d’une ambiance musicale tout au long de la soirée avec Rose Baby Machine et un DJ set.

Tenue blanche obligatoire.

Chacun apporte son pique-nique. Buvette sur place.

Événement uniquement sur réservation.

Terrasse en blanc

Profitez d’une ambiance musicale tout au long de la soirée avec Rose Baby Machine et un DJ set.

Tenue blanche obligatoire.

Chacun apporte son pique-nique. Buvette sur place.

Événement uniquement sur réservation. .

Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 13 07

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English : Terrasse en blanc

White Terrace

Enjoy live music all evening with Rose Baby Machine and a DJ set.

White attire required.

Bring your own picnic. Refreshments available on site.

Event by reservation only.

L’événement Terrasse en blanc Fumel a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne