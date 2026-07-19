Terrasse en blanc Fumel
vendredi 24 juillet 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Terrasse en blanc
Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Terrasse en blanc
Profitez d’une ambiance musicale tout au long de la soirée avec Rose Baby Machine et un DJ set.
Tenue blanche obligatoire.
Chacun apporte son pique-nique. Buvette sur place.
Événement uniquement sur réservation.
Terrasse en blanc
Profitez d’une ambiance musicale tout au long de la soirée avec Rose Baby Machine et un DJ set.
Tenue blanche obligatoire.
Chacun apporte son pique-nique. Buvette sur place.
Événement uniquement sur réservation. .
Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 13 07
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English : Terrasse en blanc
White Terrace
Enjoy live music all evening with Rose Baby Machine and a DJ set.
White attire required.
Bring your own picnic. Refreshments available on site.
Event by reservation only.
L’événement Terrasse en blanc Fumel a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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