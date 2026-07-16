Visite commentée de la machine de Watt, Machine de Watt, Fumel

Informations pratiques

Visite commentée de la machine de Watt 19 et 20 septembre Machine de Watt Lot-et-Garonne

Sur réservation. Limité à 20 personnes. Tarif : 4.80€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Cette immense machine de fonte et de bronze, utilisant l’énergie de la vapeur, est un ultime témoignage de la grande ère industrielle française et européenne du XIXe siècle.

Arrivée d’Écosse en 1850, puis assemblée sur place, la machine de Watt était destinée à l’alimentation en air chaud des hauts-fourneaux de l’usine métallurgique nouvellement créée.

En activité jusque dans les années 1950, elle est aujourd’hui la seule machine de ce type existant en France et encore conservée sur son lieu d’origine. Son mécanisme, son intérêt historique et son esthétique ont conduit à son classement au titre des monuments historiques en 2009.

Une visite unique en France, proposée à un nombre restreint de participants.

Machine de Watt Av. de l’Usine, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553711370 https://www.tourisme-fumel.com/reservation https://www.facebook.com/tourisme.fumel/ [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme.valleedulotetgaronne.com/billetterie/ »}] Cette immense machine de fonte et de bronze, utilisant l’énergie de la vapeur, est un ultime témoignage dans sa catégorie de la grande ère industrielle française et européenne du XIXe siècle. Arrivée d’Ecosse en 1850 puis assemblée sur place, la Machine de Watt était destinée à l’alimentation en air chaud des haut-fourneaux de l’usine métallurgique nouvellement créée. En activité jusque dans les années 1950, la Machine de Watt est aujourd’hui la seule existante en France et toujours sur son lieu d’origine. Son mécanisme, son intérêt historique et son esthétisme ont conduit à son classement au titre des Monuments Historiques en 2009. Visite unique en France. Nombre de participants restreint. Site accessible uniquement en visite guidée. Le site est interdit au public non accompagné d’un guide de l’Office de Tourisme.

Cette immense machine de fonte et de bronze, utilisant l’énergie de la vapeur, est un ultime témoignage dans sa catégorie de la grande ère industrielle française et européenne du XIXe siècle. Arrivée…

© Maxime Michels