Pavillon 108 Lofofora Fumel
samedi 26 septembre 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Pavillon 108 Lofofora
108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Trente-cinq ans de carrière hors des sentiers du marketing, onze albums studio, Lofofora, parrain du métal alternatif en France, est loin d’avoir dit son dernier mot.
Trente-cinq ans de carrière hors des sentiers du marketing, onze albums studio, Lofofora, parrain du métal alternatif en France, est loin d’avoir dit son dernier mot. .
108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 53 97 13 captaineab@gmail.com
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English : Pavillon 108 Lofofora
With a 35-year career that has strayed from the beaten path of marketing and 11 studio albums to his credit, Lofofora—the godfather of alternative metal in France—is far from having said his last word.
L’événement Pavillon 108 Lofofora Fumel a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
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