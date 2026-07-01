Bal des pompiers Fumel
vendredi 31 juillet 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Bal des pompiers
Caserne des pompiers Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La paëlla du bal des pompiers de Fumel. Repas animé par Fiesta banda .
Réservation obligatoire.
La paëlla du bal des pompiers de Fumel. Repas animé par Fiesta banda .
Réservation obligatoire. .
Caserne des pompiers Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 90 80
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English : Bal des pompiers
The Fumel Firefighters’ Ball. Dinner with live music by Fiesta Banda.
Reservations required.
L’événement Bal des pompiers Fumel a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
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