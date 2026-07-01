Informations pratiques

Fumel

Bal des pompiers

Caserne des pompiers Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La paëlla du bal des pompiers de Fumel. Repas animé par Fiesta banda .

Réservation obligatoire.

La paëlla du bal des pompiers de Fumel. Repas animé par Fiesta banda .

Réservation obligatoire. .

Caserne des pompiers Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 90 80

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English : Bal des pompiers

The Fumel Firefighters’ Ball. Dinner with live music by Fiesta Banda.

Reservations required.

L’événement Bal des pompiers Fumel a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne