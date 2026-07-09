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AGENDA · Fumel

Rando géologique en Fumélois Fumel

dimanche 9 août 2026 · Fumel

Rando géologique en Fumélois Fumel

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Château de Fumel
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Fumel

Rando géologique en Fumélois

Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.
Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.
Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.
La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.
Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.
Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.
Réservation nécessaire, nombre de participants limité.   .

Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90  assophp47@gmail.com

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English : Rando géologique en Fumélois

The Lémance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History.
A walking and driving tour lasting 1.5 to 2 hours.
Be sure to bring sturdy shoes, walking sticks, a hat, and a bottle of water.

L’événement Rando géologique en Fumélois Fumel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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