Rando géologique en Fumélois Fumel
dimanche 9 août 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Rando géologique en Fumélois
Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.
Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.
Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.
La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.
Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.
Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.
Réservation nécessaire, nombre de participants limité. .
Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com
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English : Rando géologique en Fumélois
The Lémance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History.
A walking and driving tour lasting 1.5 to 2 hours.
Be sure to bring sturdy shoes, walking sticks, a hat, and a bottle of water.
L’événement Rando géologique en Fumélois Fumel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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