Informations pratiques

Fumel

Rando géologique en Fumélois

Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.

Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.

Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.

La vallée Indusrielle de la Lémance ou 150 millions d’années de la vie de la Terre.

Parcours à pied et en voiture de 1h30 à 2 h.

Prévoir bonnes chaussures, bâtons, chapeau et bouteille d’eau.

Réservation nécessaire, nombre de participants limité. .

Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com

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English : Rando géologique en Fumélois

The Lémance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History.

A walking and driving tour lasting 1.5 to 2 hours.

Be sure to bring sturdy shoes, walking sticks, a hat, and a bottle of water.

L’événement Rando géologique en Fumélois Fumel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne