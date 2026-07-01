Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde Mairie de Fumel Fumel

Informations pratiques

Fumel

Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde

Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-19

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football sur écran géant. Fan Zone.

Buvette et petite restauration sur place.

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football sur écran géant. Fan Zone.

Buvette et petite restauration sur place. .

Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 57 56 service.com@mairiefumel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde

Live broadcast of the World Cup final on a giant screen. Fan Zone.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde Fumel a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne