Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde Mairie de Fumel Fumel
dimanche 19 juillet 2026 · Mairie de Fumel · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde
Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:59:00
Date(s) :
2026-07-19
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football sur écran géant. Fan Zone.
Buvette et petite restauration sur place.
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football sur écran géant. Fan Zone.
Buvette et petite restauration sur place. .
Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 57 56 service.com@mairiefumel.fr
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English : Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde
Live broadcast of the World Cup final on a giant screen. Fan Zone.
Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Fan zone Ecran géant Finale de la coupe du monde Fumel a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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