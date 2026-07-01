Nos Restaurants dans la rue Rue de la République Fumel

Informations pratiques

Fumel

Nos Restaurants dans la rue

Rue de la République Centre-villle Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:59:00

Date(s) :

2026-07-16

Pour la 3ème saison, chaque jeudi soir du 16 juillet au 27 août, la rue de la République prend ses quartiers d’été.

Pour la 3ème saison, chaque jeudi soir du 16 juillet au 27 août, la rue de la République prend ses quartiers d’été.

Après le succès des deux dernières éditions des Restaurants dans la rue, nous renouvelons l’opération.

La rue sera fermée à la circulation à partir de 17h30 et les restaurateurs installeront des terrasses éphémères sur l’espace public.

En famille ou avec vos amis, venez dîner en terrasse à l’occasion de ces 7 soirées gourmandes. .

Rue de la République Centre-villle Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 57 56 service.com@mairiefumel.fr

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English : Nos Restaurants dans la rue

For the 3%E8th season, every Thursday evening from July 16 to August 27, Rue de la R%E9publique comes alive with summer festivities.

L’événement Nos Restaurants dans la rue Fumel a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne