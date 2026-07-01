Visite de la carrière du Tiple Chemin de Luscle Fumel

Informations pratiques

Fumel

Visite de la carrière du Tiple

Chemin de Luscle ANCIENNE FERME DE LUSCLE Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Randonnée d’environ 4 km, guidée et commentée la grande carrière d’argile, le plateau et ses rochers de grès, le bas fourneau, l’ancienne ferme de Luscle et son lac, la forêt et son sous-bois de bruyères.

Randonnée d’environ 4 km, guidée et commentée la grande carrière d’argile, le plateau et ses rochers de grès, le bas fourneau, l’ancienne ferme de Luscle et son lac, la forêt et son sous-bois de bruyères.

Inscription nécessaire (nombre de participants limité) .

Chemin de Luscle ANCIENNE FERME DE LUSCLE Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 assophp47@gmail.com

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English : Visite de la carrière du Tiple

A guided and narrated hike of about 4 km: the large clay quarry, the plateau and its sandstone rocks, the blast furnace, the old Luscle farm and its lake, the forest and its undergrowth of heather.

L’événement Visite de la carrière du Tiple Fumel a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne