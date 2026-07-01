Fête de Fumel Fumel
samedi 11 juillet 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Fête de Fumel
Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Labyrinthe géant avec jeux d’eau de 14h à 20h.
Balade à poney de 16h à 19h.
Restauration grillades, paninis, frites, sandwichs à 19h.
Soirée mousse maxi music animée par Deejay Jules Mart by Km events à 21h. .
Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29
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English : Fête de Fumel
L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne
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