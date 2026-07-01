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Fête de Fumel Fumel

samedi 11 juillet 2026 · Fumel

Fête de Fumel Fumel

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Esplanade de l'ancienne gare
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif

Fumel

Fête de Fumel

Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Labyrinthe géant avec jeux d’eau de 14h à 20h.
Balade à poney de 16h à 19h.
Restauration grillades, paninis, frites, sandwichs à 19h.
Soirée mousse maxi music animée par Deejay Jules Mart by Km events à 21h.   .

Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29 

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English : Fête de Fumel

L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne

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