Anché

Randonnée Gourmande

Anché Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée gourmande à Anché avec restauration sur les différentes étapes.

Concert à l’issue de la randonnée dès 22h dans la salle des fêtes avec buvette et petite restauration.

Randonnée gourmande à Anché avec restauration sur les différentes étapes.

Concert à l’issue de la randonnée dès 22h dans la salle des fêtes avec buvette et petite restauration. 16 .

Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 43 67 97 vigreuxsandrine@orange.fr

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English :

Gourmet hike in Anché, with food and drink available at each stop.

Concert at the end of the hike at 10pm in the village hall, with refreshments and snacks.

L’événement Randonnée Gourmande Anché a été mis à jour le 2026-04-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme