Laprugne

Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)

Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.

Une expérience sensorielle unique entre lumière dorée et ambiance nocturne.

.

Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an unusual nature activity in the Montagne Bourbonnaise: hike until sunset? and return at night with a headlamp.

A unique sensory experience combining golden light and nocturnal ambience.

L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations