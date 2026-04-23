Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne

Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne samedi 13 juin 2026.

Adresse : Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne

Ville : 03250 Laprugne

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 18.5

Laprugne

Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)

Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.
Une expérience sensorielle unique entre lumière dorée et ambiance nocturne.
  .

Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an unusual nature activity in the Montagne Bourbonnaise: hike until sunset? and return at night with a headlamp.
A unique sensory experience combining golden light and nocturnal ambience.

L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations

À voir aussi à Laprugne (Allier)