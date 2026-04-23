Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne
Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne samedi 13 juin 2026.
Laprugne
Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)
Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne Allier
Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.
Une expérience sensorielle unique entre lumière dorée et ambiance nocturne.
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Parking du Col de la Charme, Saint-Priest-La-Prugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Experience an unusual nature activity in the Montagne Bourbonnaise: hike until sunset? and return at night with a headlamp.
A unique sensory experience combining golden light and nocturnal ambience.
L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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