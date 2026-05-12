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Le fil à la patte Le Bourg Laprugne

Le fil à la patte Le Bourg Laprugne samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Eglise Saint Jean-Baptiste de Laprugne

Ville : 03250 Laprugne

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Laprugne

Le fil à la patte

Le Bourg Eglise Saint Jean-Baptiste de Laprugne Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Transhumons tous à Laprugne !
Le samedi 4 juillet 2026, l’église Saint Jean-Baptiste de Laprugne accueillera un événement à part, qui rassemble les clochers Le fil à la patte .
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Le Bourg Eglise Saint Jean-Baptiste de Laprugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   sacremontagnart@gmail.com

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English :

Transhumance at Laprugne!
On Saturday, July 4, 2026, the church of Saint Jean-Baptiste in Laprugne will be the setting for a very special event, one that brings together all the bell towers: Le fil à la patte .

L’événement Le fil à la patte Laprugne a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations

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