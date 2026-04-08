24e Festival des Monts de la Madeleine Laprugne
24e Festival des Monts de la Madeleine Laprugne mardi 21 juillet 2026.
Laprugne
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise Laprugne Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Ensemble à cordes
.
Eglise Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
String ensemble
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Laprugne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations
À voir aussi à Laprugne (Allier)
- N°50 Le Gué de la Chaux Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Laprugne Allier 1 mai 2026
- N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Laprugne Allier 1 mai 2026
- Boucle de la goutte Lallias Laprugne Allier 1 mai 2026
- Terrenoire PR n°7 Laprugne Allier 1 mai 2026
- Les Pierres du Jour PR n°33 Laprugne Allier 1 mai 2026