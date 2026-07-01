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AGENDA · Laprugne

La Cabine Téléphonique Laprugne

lundi 20 juillet 2026 · Laprugne

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
00:00:00
Ville
03250 Laprugne
Département
Allier
Tarif

Laprugne

La Cabine Téléphonique

Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 00:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :
2026-07-20

Histoires à écouter.
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Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 77 11  mairie.commune-de-laprugne@orange.fr

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English :

Stories to Listen To.

L’événement La Cabine Téléphonique Laprugne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations

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