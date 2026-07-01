AGENDA · Laprugne
La Cabine Téléphonique Laprugne
lundi 20 juillet 2026 · Laprugne
Informations pratiques
Laprugne
La Cabine Téléphonique
Laprugne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 00:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-20
Histoires à écouter.
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Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 77 11 mairie.commune-de-laprugne@orange.fr
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English :
Stories to Listen To.
L’événement La Cabine Téléphonique Laprugne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations
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