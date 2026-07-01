Informations pratiques

Laprugne

La Cabine Téléphonique

Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 00:00:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-20

Histoires à écouter.

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Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 77 11 mairie.commune-de-laprugne@orange.fr

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English :

Stories to Listen To.

L’événement La Cabine Téléphonique Laprugne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations