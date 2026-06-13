Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne samedi 8 août 2026.

Laprugne

Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)

Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.

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Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Experience a unique outdoor activity in the Bourbonnais Mountains: hike until sunset… and make your way back at night with a headlamp.

L’événement Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations