Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne
Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne samedi 8 août 2026.
Laprugne
Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)
Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne Allier
Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.
.
Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience a unique outdoor activity in the Bourbonnais Mountains: hike until sunset… and make your way back at night with a headlamp.
L’événement Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations
À voir aussi à Laprugne (Allier)
- Le fil à la patte Le Bourg Laprugne 4 juillet 2026
- Le fil à la patte, Église Saint-Jean-Baptiste de Laprugne, Laprugne 4 juillet 2026
- Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne 15 juillet 2026
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Laprugne 21 juillet 2026