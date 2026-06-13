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Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne

Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne samedi 8 août 2026.

Adresse : Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830

Ville : 03250 Laprugne

Département : Allier

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 18.5

Laprugne

Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)

Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.
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Col de la Charme ; Saint-Priest-La-Prugne 42830 Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Experience a unique outdoor activity in the Bourbonnais Mountains: hike until sunset… and make your way back at night with a headlamp.

L’événement Randonnée gourmande sur le toit de l’Allier au coucher du soleil Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations

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