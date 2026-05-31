Le fil à la patte, Église Saint-Jean-Baptiste de Laprugne, Laprugne

Le fil à la patte Samedi 4 juillet, 18h30 Église Saint-Jean-Baptiste de Laprugne Allier

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

LE SAMEDI 4 JUILLET 2026

TRANSHUMONS TOUS À LAPRUGNE !

Le samedi 4 juillet 2026, l’église Saint Jean-Baptiste de Laprugne accueillera un événement à part, qui rassemble les clochers : « Le fil à la patte », une création collective portée par l’association Sacré Montagn’Art, dans le cadre de l’évènement national de la Nuit des églises.

Après le succès de la première édition en 2025, avec « l’envol » de plus de 2 000 colombes en papier au Mayet-de-Montagne, nous vous invitons à prendre part à cette nouvelle édition, qui a pour thème la laine et l’agneau.

La laine : C’est tisser du lien, et c’est ainsi le matériau de cette création. L’agneau : Le symbole de la guérison miraculeuse d’un troupeau d’agneaux en 1868 à Laprugne, célébrée à chaque Saint-Jean depuis.

L’oeuvre créée pour l’occasion, mettra en scène un troupeau d’agneaux, flottant dans le ciel illuminé de l’église aux côtés d’installations en laine tendue.

UNE OEUVRE COLLECTIVE

Depuis le début de l’année, chacun était invité à participer à cette création en fabriquant des pompons en laine de récupération, qui une fois assemblés, forment le pelage des agneaux. Plus de 2 000 pièces sont nées à travers les clochers de la Montagne Bourbonnaise, donnant lieu à de nombreux moments de création conviviaux.

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

La soirée débutera à 18h30, par la messe anticipée, avec Monseigneur Marc Beaumont et le père Benoît de Masgontier.

À 20h30, les portes de l’église s’ouvriront sur l’installation, mise en lumière et en musique. Jusqu’à minuit, au fil de la nuit tombante, les éclairages colorés associés à des intermèdes musicaux et des temps de silence, mettront en valeur cette église. Une exposition d’archives, la présentation de l’édifice ainsi que l’ouverture exceptionnelle des tribune complèteront la soirée.

Une buvette proposant boissons et petites restaurations dès la sortie de la messe accompagnera ce moment dans une atmosphère chaleureuse.

Cette création éphémère restera en place tout l’été, avant d’être transmise

à une autre église hors de la Montagne Bourbonnaise.

Nous vous espérons nombreux pour ce moment de partage suspendu, dont la vocation est de créer du lien à travers la mise en valeur de nos édifices

religieux !

Église Saint-Jean-Baptiste de Laprugne 03250 Laprugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le samedi 4 juillet 2026, l’église Saint Jean-Baptiste de Laprugne accueillera un événement exceptionnel, qui rassemble les clochers. Création collective portée par l’association Sacré Montagn’Art. Allier Montagne Bourbonnaise Mayet-de-Montagne Vichy Agneaux patrimoine éclairage illumination nuit Auvergne Loire