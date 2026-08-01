Randonnée Gourmande Campel Val d’Anast
dimanche 27 septembre 2026 · Val d'Anast
Informations pratiques
Val d’Anast
Randonnée Gourmande Campel
200 Place de la Mairie Val d’Anast Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Les écuries du Luguen et Marion Rezé organisent conjointement une randonnée gourmande
Cette année, il vous sera proposé:
Un circuit pédestre de 12km
Un circuit cavaliers de 23km
Et un circuit VTT de 34km
attelage accepté, circuit a la carte
Au menu vous aurez:
– taost fermiers et salade de légumes
– rougail saucisses
– crêpe et confimiel
repas végétarien possible, merci de le préciser lors de votre inscriptions
Tarifs adulte 20€/personne
enfant 12€/personne
Marché artisanal sur place
(Si vous souhaitez venir exposer le jour J n’hésitez pas a contacter les organisateurs pour réserver votre emplacement GRATUIT)
Possibilités d’arriver la veille.
Si vous souhaitez rejoindre cette belle journée, merci de contacter à l’adresse ecurieduluguen@gmail.com ou au 07 86 41 23 53 pour recevoir le bulletin d’inscription! .
200 Place de la Mairie Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 41 23 53
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English :
L’événement Randonnée Gourmande Campel Val d’Anast a été mis à jour le 2026-08-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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