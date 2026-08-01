Informations pratiques

Val d’Anast

Randonnée Gourmande Campel

200 Place de la Mairie Val d’Anast Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les écuries du Luguen et Marion Rezé organisent conjointement une randonnée gourmande

Cette année, il vous sera proposé:

Un circuit pédestre de 12km

Un circuit cavaliers de 23km

Et un circuit VTT de 34km

attelage accepté, circuit a la carte

Au menu vous aurez:

– taost fermiers et salade de légumes

– rougail saucisses

– crêpe et confimiel

repas végétarien possible, merci de le préciser lors de votre inscriptions

Tarifs adulte 20€/personne

enfant 12€/personne

Marché artisanal sur place

(Si vous souhaitez venir exposer le jour J n’hésitez pas a contacter les organisateurs pour réserver votre emplacement GRATUIT)

Possibilités d’arriver la veille.

Si vous souhaitez rejoindre cette belle journée, merci de contacter à l’adresse ecurieduluguen@gmail.com ou au 07 86 41 23 53 pour recevoir le bulletin d’inscription! .

200 Place de la Mairie Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 41 23 53

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English :

L’événement Randonnée Gourmande Campel Val d’Anast a été mis à jour le 2026-08-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté