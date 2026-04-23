Randonnée gourmande nature et patrimoine Forteresse de Billy (près de Vichy, Allier) Office de tourisme de Billy Billy

Billy

Randonnée gourmande nature et patrimoine Forteresse de Billy (près de Vichy, Allier)

Office de tourisme de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:45:00

fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Offrez-vous une randonnée entre nature et patrimoine au cœur de l’Allier.

Explorez Billy, village médiéval emblématique près de Vichy.

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Office de tourisme de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a nature and heritage hike in the heart of the Allier.

Explore Billy, an emblematic medieval village near Vichy.

L’événement Randonnée gourmande nature et patrimoine Forteresse de Billy (près de Vichy, Allier) Billy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations