Circuit de la Minardière Billy Loir-et-Cher

Circuit de la Minardière A pieds

Circuit de la Minardière 41130 Billy Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Bienvenue au charmant village de Billy, ancré dans l’unité de paysages de la Grande Sologne , étendue verte et bleue , pour cette randonnée où patrimoine naturel et terroir solognot se conjuguent pour le plaisir des promeneurs.

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Welcome to the charming village of Billy, anchored in the landscape unit of the Grande Sologne , a green and blue area, for this hike where natural heritage and solognot soil are combined for the pleasure of the walkers.

Deutsch :

Willkommen im charmanten Dorf Billy, das in der Landschaftseinheit der Grande Sologne , der grünen und blauen Ausdehnung, verankert ist, zu dieser Wanderung, bei der sich Naturerbe und solognesisches Terroir zum Vergnügen der Wanderer vereinen.

Italiano :

Benvenuti nell’incantevole villaggio di Billy, ancorato all’unità paesaggistica della Grande Sologne , un’area verde e blu , per questa escursione in cui il patrimonio naturale e il terroir della Sologne si uniscono per il piacere degli escursionisti.

Español :

Bienvenido al encantador pueblo de Billy, anclado en la unidad paisajística de la Grande Sologne , una zona verde y azul , para esta caminata en la que el patrimonio natural y el terruño de Sologne se combinan para el placer de los caminantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire