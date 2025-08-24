Randonnée gourmande salle polyvalente Jean-Louis Chocat Saint-Léger-le-Guérétois

Saint-Léger-le-Guérétois

Randonnée gourmande

salle polyvalente Jean-Louis Chocat 5 route de La Brionne Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2025-08-24 2026-08-23

Randonnée gourmande de 13 kms avec 4 arrêts apéritif , crudités/charcuteries, jambon à la broche/fromage, fromage blanc avec coulis/café

Inscriptions jusqu’au 17 août au 06-76-66-06-39 ou 06-03-94-32-14 .

salle polyvalente Jean-Louis Chocat 5 route de La Brionne Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 32 14 amicalesaintlegeoise@gmail.com

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English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Guéret