Randonnée gourmande Stade Sainte-Thérence
dimanche 30 août 2026 · Stade · Sainte-Thérence
Informations pratiques
Sainte-Thérence
Randonnée gourmande
Stade Rue du Bon Accueil Sainte-Thérence Allier
Tarif : – – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:30:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Deux parcours sont proposés pour cette randonnée gourmande, au départ du stade 10 ou 12 km.
Réservation et paiement obligatoires d’ici le 26 août 2026.
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Stade Rue du Bon Accueil Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86 mairie-ste-therence@orange.fr
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English :
There are two routes available for this gourmet hike, starting at the stadium: 10 or 12 km.
Reservations and payment are required by August 26, 2026.
L’événement Randonnée gourmande Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
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