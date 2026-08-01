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AGENDA · Sainte-Thérence

Randonnée gourmande Stade Sainte-Thérence

dimanche 30 août 2026 · Stade · Sainte-Thérence

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue du Bon Accueil
Ville
03420 Sainte-Thérence
Département
Allier
Tarif
16

Sainte-Thérence

Randonnée gourmande

Stade Rue du Bon Accueil Sainte-Thérence Allier

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:30:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Deux parcours sont proposés pour cette randonnée gourmande, au départ du stade 10 ou 12 km.
Réservation et paiement obligatoires d’ici le 26 août 2026.
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Stade Rue du Bon Accueil Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86  mairie-ste-therence@orange.fr

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English :

There are two routes available for this gourmet hike, starting at the stadium: 10 or 12 km.
Reservations and payment are required by August 26, 2026.

L’événement Randonnée gourmande Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme

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