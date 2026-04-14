Coust

Randonnée Gourmande semi-nocturne

Route du Châtelier Coust Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Prévoir lampe frontale et chaussures de marche

À partir de 19h, renseignements et réservation auprès des Gazelles des sables. Départ et arrivée Stade de Coust 15 .

Route du Châtelier Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 63 27 38

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English :

Bring headlamp and walking shoes

L’événement Randonnée Gourmande semi-nocturne Coust a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE