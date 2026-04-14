Randonnée Gourmande semi-nocturne Coust
Randonnée Gourmande semi-nocturne Coust samedi 2 mai 2026.
Coust
Randonnée Gourmande semi-nocturne
Route du Châtelier Coust Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Prévoir lampe frontale et chaussures de marche
À partir de 19h, renseignements et réservation auprès des Gazelles des sables. Départ et arrivée Stade de Coust 15 .
Route du Châtelier Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 63 27 38
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English :
Bring headlamp and walking shoes
L’événement Randonnée Gourmande semi-nocturne Coust a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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