Randonnée groupe Le Dolmen de Mazerat (Saint-Fargeol) Mairie Saint-Genest
dimanche 11 octobre 2026 · Mairie · Saint-Genest
Informations pratiques
Saint-Genest
Randonnée groupe Le Dolmen de Mazerat (Saint-Fargeol)
Mairie Mairie de Saint-Genest Saint-Genest Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
pour les non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 11:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Ce parcours de randonnée est proposé par l’association Les mille pattes Genestois .
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Mairie Mairie de Saint-Genest Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This hiking trail is proposed by the association Les mille pattes Genestois .
L’événement Randonnée groupe Le Dolmen de Mazerat (Saint-Fargeol) Saint-Genest a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme
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