Randonnée guidée La boucle des chemins creux Stade Compreignac
Randonnée guidée La boucle des chemins creux Stade Compreignac samedi 25 avril 2026.
Compreignac
Randonnée guidée La boucle des chemins creux
Stade 3 Rue du Stade Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Envie de prendre l’air et de découvrir un nouvel itinéraire nature ? Les bénévoles de Compreignac Rencontres Nature vous invitent à une randonnée guidée, ouverte à tous et entièrement gratuite. Au programme inauguration officielle, départ pour une randonnée de 10 km sur la boucle des chemins creux, nouvellement inscrite au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Venez découvrir un nouveau sentier balisé, profiter d’un accompagnement par des passionnés locaux et explorer les paysages typiques de la région. .
Stade 3 Rue du Stade Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59 rencontresnature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée guidée La boucle des chemins creux
L’événement Randonnée guidée La boucle des chemins creux Compreignac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Compreignac (Haute-Vienne)
- Randonnée guidée Le sentier des petits ruisseaux Stade Compreignac 26 avril 2026
- Sentier des petits ruisseaux Compreignac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Circuit pierres à légende Compreignac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Boucle des chemins creux Compreignac Haute-Vienne 1 mai 2026
- GRP® des Monts d’Ambazac étape 2 Compreignac Haute-Vienne 1 mai 2026