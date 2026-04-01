Randonnée guidée La boucle des chemins creux Stade Compreignac

Compreignac

Randonnée guidée La boucle des chemins creux

Stade 3 Rue du Stade Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Envie de prendre l’air et de découvrir un nouvel itinéraire nature ? Les bénévoles de Compreignac Rencontres Nature vous invitent à une randonnée guidée, ouverte à tous et entièrement gratuite. Au programme inauguration officielle, départ pour une randonnée de 10 km sur la boucle des chemins creux, nouvellement inscrite au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Venez découvrir un nouveau sentier balisé, profiter d’un accompagnement par des passionnés locaux et explorer les paysages typiques de la région. .

Stade 3 Rue du Stade Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59 rencontresnature@gmail.com

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English : Randonnée guidée La boucle des chemins creux

L’événement Randonnée guidée La boucle des chemins creux Compreignac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Monts du Limousin