Randonnée guidée Le sentier des petits ruisseaux Stade Compreignac

Compreignac

Randonnée guidée Le sentier des petits ruisseaux

Stade 3 Rue du Stade Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Envie de prendre l’air et de découvrir un nouvel itinéraire nature ? Les bénévoles de Compreignac Rencontres Nature vous invitent à une randonnée guidée de 6,5 km, ouverte à tous et entièrement gratuite. Au programme balade contée en poésie avec Pierre Bureau, poète local, amoureux de la nature et des chemins de terre. Balade sur le Sentier des petits ruisseaux nouvellement inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Venez découvrir un nouveau sentier balisé, profiter d’un accompagnement par des passionnés locaux et explorer les paysages typiques de la région. .

Stade 3 Rue du Stade Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59 rencontresnature@gmail.com

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English : Randonnée guidée Le sentier des petits ruisseaux

L’événement Randonnée guidée Le sentier des petits ruisseaux Compreignac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts du Limousin