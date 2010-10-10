Peyrus

Randonnée guidée La carrière de Tuf

15 Chemin de la Solane Peyrus Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 09:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.

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15 Chemin de la Solane Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.

L’événement Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme