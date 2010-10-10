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Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus

Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus vendredi 21 août 2026.

Adresse : 15 Chemin de la Solane

Ville : 26120 Peyrus

Département : Drôme

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 10

Peyrus

Randonnée guidée La carrière de Tuf

15 Chemin de la Solane Peyrus Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 09:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.
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15 Chemin de la Solane Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.

L’événement Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme

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