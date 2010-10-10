Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus
Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus vendredi 21 août 2026.
Peyrus
Randonnée guidée La carrière de Tuf
15 Chemin de la Solane Peyrus Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 09:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.
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15 Chemin de la Solane Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.
L’événement Randonnée guidée La carrière de Tuf Peyrus a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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